TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc

50.60 USD 1.01 (2.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TARS за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.79, а максимальная — 51.15.

Следите за динамикой Tarsus Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TARS

Дневной диапазон
48.79 51.15
Годовой диапазон
31.66 59.76
Предыдущее закрытие
49.59
Open
49.19
Bid
50.60
Ask
50.90
Low
48.79
High
51.15
Объем
1.753 K
Дневное изменение
2.04%
Месячное изменение
-13.49%
6-месячное изменение
-0.78%
Годовое изменение
55.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.