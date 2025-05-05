Währungen / TARS
TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc
54.02 USD 2.33 (4.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TARS hat sich für heute um 4.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.57 bis zu einem Hoch von 54.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tarsus Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
51.57 54.36
Jahresspanne
31.66 59.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.69
- Eröffnung
- 51.69
- Bid
- 54.02
- Ask
- 54.32
- Tief
- 51.57
- Hoch
- 54.36
- Volumen
- 1.718 K
- Tagesänderung
- 4.51%
- Monatsänderung
- -7.64%
- 6-Monatsänderung
- 5.92%
- Jahresänderung
- 66.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K