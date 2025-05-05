通貨 / TARS
TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc
54.02 USD 2.33 (4.51%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TARSの今日の為替レートは、4.51%変化しました。日中、通貨は1あたり51.57の安値と54.36の高値で取引されました。
Tarsus Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
51.57 54.36
1年のレンジ
31.66 59.76
- 以前の終値
- 51.69
- 始値
- 51.69
- 買値
- 54.02
- 買値
- 54.32
- 安値
- 51.57
- 高値
- 54.36
- 出来高
- 1.718 K
- 1日の変化
- 4.51%
- 1ヶ月の変化
- -7.64%
- 6ヶ月の変化
- 5.92%
- 1年の変化
- 66.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K