TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc

55.00 USD 0.98 (1.81%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TARS fiyatı bugün 1.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.40 ve Yüksek fiyatı olarak 56.21 aralığında işlem gördü.

Tarsus Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
54.40 56.21
Yıllık aralık
31.66 59.76
Önceki kapanış
54.02
Açılış
54.57
Satış
55.00
Alış
55.30
Düşük
54.40
Yüksek
56.21
Hacim
3.655 K
Günlük değişim
1.81%
Aylık değişim
-5.97%
6 aylık değişim
7.84%
Yıllık değişim
69.49%
21 Eylül, Pazar