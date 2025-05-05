CotationsSections
Devises / TARS
Retour à Actions

TARS: Tarsus Pharmaceuticals Inc

55.00 USD 0.98 (1.81%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TARS a changé de 1.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.40 et à un maximum de 56.21.

Suivez la dynamique Tarsus Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TARS Nouvelles

Range quotidien
54.40 56.21
Range Annuel
31.66 59.76
Clôture Précédente
54.02
Ouverture
54.57
Bid
55.00
Ask
55.30
Plus Bas
54.40
Plus Haut
56.21
Volume
3.655 K
Changement quotidien
1.81%
Changement Mensuel
-5.97%
Changement à 6 Mois
7.84%
Changement Annuel
69.49%
20 septembre, samedi