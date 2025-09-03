Moedas / STI
STI: Solidion Technology Inc
4.70 USD 0.10 (2.17%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STI para hoje mudou para 2.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.60 e o mais alto foi 4.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Solidion Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
STI Notícias
- Índice de referência de ações da China fecha em queda após máxima de 10 anos
- Ações asiáticas sobem após corte de juros do Fed; Japão atinge novo recorde
- Ações de Hong Kong fecham com maior alta em quatro anos em meio a otimismo com IA e avanço em acordo sobre TikTok
- Ações da Ásia mistas antes da decisão do Fed; Japão próximo de máximas históricas
- Ações da China e de Hong Kong fecham em alta, com ganhos de tecnologia minimizados por dados fracos
- Ações da Ásia mantêm fortes ganhos; Coreia do Sul atinge novo recorde
- Global Graphene vende ações da Solidion Tech (STI) por US$ 183.276
- Bolsas da Ásia caem após nova máxima em uma década; Hong Kong toca máxima de 4 anos com otimismo sobre IA
- Ações da Ásia estendem rali acompanhando recordes de Wall Street; setor de tecnologia lidera ganhos
- Asia stocks mixed ahead of US CPI; Japan hits fresh record amid political unrest
- Asia stocks climb tracking Wall St rally; Japan near record highs after PM exit
- Diretor da Solidion Technology renuncia, empresa notifica Nasdaq sobre não conformidade do comitê de auditoria
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Asia stocks rise on rate cut bets; China spooked by curbs on stock speculation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Solidion Technology stock soars after receiving R&D 100 Award
- Why Is Solidion Technology Stock Soaring Wednesday? - Solidion Technology (NASDAQ:STI)
Faixa diária
4.60 4.82
Faixa anual
0.08 8.00
- Fechamento anterior
- 4.60
- Open
- 4.67
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.60
- High
- 4.82
- Volume
- 136
- Mudança diária
- 2.17%
- Mudança mensal
- 43.29%
- Mudança de 6 meses
- 3816.67%
- Mudança anual
- 1205.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh