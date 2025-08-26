Валюты / STI
STI: Solidion Technology Inc
4.55 USD 0.17 (3.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STI за сегодня изменился на -3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.55, а максимальная — 4.96.
Следите за динамикой Solidion Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.55 4.96
Годовой диапазон
0.08 8.00
- Предыдущее закрытие
- 4.72
- Open
- 4.77
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Low
- 4.55
- High
- 4.96
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- -3.60%
- Месячное изменение
- 38.72%
- 6-месячное изменение
- 3691.67%
- Годовое изменение
- 1163.89%
