STI: Solidion Technology Inc
4.73 USD 0.13 (2.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STI hat sich für heute um 2.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.60 bis zu einem Hoch von 4.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solidion Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STI News
- Asia stocks upbeat tracking US tech gains; Japan extends record rally ahead of BOJ
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- Asia stocks hold sharp gains; S. Korea hits new peak, China factory output misses
- Solidion Technology: Großaktionär verkauft Aktienpaket für 183.276 $
- Global graphene sells Solidion tech (STI) shares for $183,276
- Asia stocks extend rally tracking Wall St record highs; tech sector leads gains
- Asia stocks mixed ahead of US CPI; Japan hits fresh record amid political unrest
- Asia stocks climb tracking Wall St rally; Japan near record highs after PM exit
- Solidion Technology meldet NASDAQ-Verstoß nach Rücktritt im Prüfungsausschuss
- Solidion Technology director resigns, company notifies Nasdaq of audit committee non-compliance
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Asia stocks rise on rate cut bets; China spooked by curbs on stock speculation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Solidion Technology stock soars after receiving R&D 100 Award
- Why Is Solidion Technology Stock Soaring Wednesday? - Solidion Technology (NASDAQ:STI)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Asia stocks muted on US rates, tariff caution; China falls from recent peaks
Tagesspanne
4.60 4.82
Jahresspanne
0.08 8.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.60
- Eröffnung
- 4.67
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Tief
- 4.60
- Hoch
- 4.82
- Volumen
- 152
- Tagesänderung
- 2.83%
- Monatsänderung
- 44.21%
- 6-Monatsänderung
- 3841.67%
- Jahresänderung
- 1213.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K