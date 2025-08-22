货币 / STI
STI: Solidion Technology Inc
4.58 USD 0.03 (0.66%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STI汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点4.53和高点4.85进行交易。
关注Solidion Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
STI新闻
- 全球石墨烯集团以183,276美元出售Solidion科技(STI)股份
- Global graphene sells Solidion tech (STI) shares for $183,276
- Solidion Technology director resigns, company notifies Nasdaq of audit committee non-compliance
- Solidion Technology stock soars after receiving R&D 100 Award
- Why Is Solidion Technology Stock Soaring Wednesday? - Solidion Technology (NASDAQ:STI)
日范围
4.53 4.85
年范围
0.08 8.00
- 前一天收盘价
- 4.55
- 开盘价
- 4.53
- 卖价
- 4.58
- 买价
- 4.88
- 最低价
- 4.53
- 最高价
- 4.85
- 交易量
- 178
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 39.63%
- 6个月变化
- 3716.67%
- 年变化
- 1172.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值