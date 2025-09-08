Divisas / STI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STI: Solidion Technology Inc
4.60 USD 0.05 (1.10%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STI de hoy ha cambiado un 1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.53, mientras que el máximo ha alcanzado 4.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Solidion Technology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STI News
- Las acciones asiáticas suben tras el recorte de tipos de la Fed; Japón alcanza nuevo un máximo histórico
- Acciones asiáticas suben tras recorte de tasas de la Fed; Japón alcanza máximo
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- Los parqués del Sudeste Asiático cierran la jornada con resultados mixtos
- Acciones de Asia mixtas antes de la decisión de la Fed; Japón cerca de máximos históricos tras datos comerciales
- Acciones asiáticas mixtas antes de decisión de la Fed; Japón cerca de máximos
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- Mayoría de avances en los parqués del Sudeste Asiático
- Los parqués del Sudeste Asiático inician la semana con mayoría de ganancias
- Las bolsas asiáticas mantienen fuertes ganancias; Corea del Sur alcanza nuevo máximo
- Acciones asiáticas mantienen fuertes ganancias; Corea del Sur marca nuevo récord
- Asia stocks hold sharp gains; S. Korea hits new peak, China factory output misses
- Global Graphene vende acciones de Solidion Tech (STI) por 183.276 dólares
- Global Graphene vende acciones de Solidion Tech por $183,276
- Global graphene sells Solidion tech (STI) shares for $183,276
- Mayoría de resultados positivos en los parqués del Sudeste Asiático
- Las bolsas asiáticas extienden su rally siguiendo los máximos de Wall St
- Acciones asiáticas extienden rally siguiendo máximos de Wall Street; sector tech lidera
- Asia stocks extend rally tracking Wall St record highs; tech sector leads gains
- Malasia queda fuera del crecimiento en día positivo para los parqués del Sudeste Asiático
- Acciones asiáticas mixtas antes del IPC de EE.UU.; Japón alcanza nuevo récord
- Asia stocks mixed ahead of US CPI; Japan hits fresh record amid political unrest
- Asia stocks climb tracking Wall St rally; Japan near record highs after PM exit
- Director de Solidion Technology renuncia, empresa notifica a Nasdaq incumplimiento del comité de auditoría
Rango diario
4.53 4.85
Rango anual
0.08 8.00
- Cierres anteriores
- 4.55
- Open
- 4.53
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Low
- 4.53
- High
- 4.85
- Volumen
- 207
- Cambio diario
- 1.10%
- Cambio mensual
- 40.24%
- Cambio a 6 meses
- 3733.33%
- Cambio anual
- 1177.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B