STI: Solidion Technology Inc
4.55 USD 0.18 (3.81%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STI a changé de -3.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.55 et à un maximum de 4.78.
Suivez la dynamique Solidion Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
STI Nouvelles
- Les actions asiatiques en hausse suivent les gains technologiques américains ; le Japon poursuit son rallye record avant la BOJ
- Les marchés asiatiques progressent après la baisse des taux de la Fed ; le Japon atteint un nouveau record
- Les marchés asiatiques mitigés avant la décision de la Fed ; le Japon proche des records après les données commerciales
- Les actions asiatiques maintiennent leurs gains ; la Corée du Sud atteint un nouveau sommet, la production industrielle chinoise déçoit
- Global Graphene vend des actions de Solidion Tech (STI) pour 183.276$
- Les actions asiatiques poursuivent leur rallye suivant les records de Wall Street
- Les marchés asiatiques mitigés avant l’IPC américain ; le Japon atteint un nouveau record
- Asia stocks mixed ahead of US CPI; Japan hits fresh record amid political unrest
- Un administrateur de Solidion Technology démissionne, l’entreprise informe le Nasdaq de sa non-conformité au comité d’audit
Range quotidien
4.55 4.78
Range Annuel
0.08 8.00
- Clôture Précédente
- 4.73
- Ouverture
- 4.77
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Plus Bas
- 4.55
- Plus Haut
- 4.78
- Volume
- 127
- Changement quotidien
- -3.81%
- Changement Mensuel
- 38.72%
- Changement à 6 Mois
- 3691.67%
- Changement Annuel
- 1163.89%
20 septembre, samedi