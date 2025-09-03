Valute / STI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
STI: Solidion Technology Inc
4.55 USD 0.18 (3.81%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STI ha avuto una variazione del -3.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.78.
Segui le dinamiche di Solidion Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STI News
- Azioni asiatiche in rialzo sulla scia dei guadagni tech USA; Giappone estende rally record prima della BOJ
- Asia stocks upbeat tracking US tech gains; Japan extends record rally ahead of BOJ
- Azioni asiatiche in rialzo dopo il taglio dei tassi Fed; Giappone a nuovi massimi
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- Azioni asiatiche miste prima della decisione Fed; Giappone vicino ai massimi storici
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- I mercati azionari asiatici mantengono forti guadagni; Corea del Sud tocca nuovi massimi
- Asia stocks hold sharp gains; S. Korea hits new peak, China factory output misses
- Global Graphene vende azioni Solidion Tech (STI) per 183.276 dollari
- Global graphene sells Solidion tech (STI) shares for $183,276
- Le borse asiatiche estendono il rally seguendo i massimi storici di Wall St; il settore tech guida i guadagni
- Asia stocks extend rally tracking Wall St record highs; tech sector leads gains
- Asia stocks mixed ahead of US CPI; Japan hits fresh record amid political unrest
- Asia stocks climb tracking Wall St rally; Japan near record highs after PM exit
- Il direttore di Solidion Technology si dimette, l’azienda notifica al Nasdaq la non conformità del comitato di revisione
- Solidion Technology director resigns, company notifies Nasdaq of audit committee non-compliance
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Asia stocks rise on rate cut bets; China spooked by curbs on stock speculation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Solidion Technology stock soars after receiving R&D 100 Award
- Why Is Solidion Technology Stock Soaring Wednesday? - Solidion Technology (NASDAQ:STI)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Intervallo Giornaliero
4.55 4.78
Intervallo Annuale
0.08 8.00
- Chiusura Precedente
- 4.73
- Apertura
- 4.77
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Minimo
- 4.55
- Massimo
- 4.78
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- -3.81%
- Variazione Mensile
- 38.72%
- Variazione Semestrale
- 3691.67%
- Variazione Annuale
- 1163.89%
20 settembre, sabato