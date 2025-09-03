QuotazioniSezioni
STI
STI: Solidion Technology Inc

4.55 USD 0.18 (3.81%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STI ha avuto una variazione del -3.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.55 e ad un massimo di 4.78.

Segui le dinamiche di Solidion Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.55 4.78
Intervallo Annuale
0.08 8.00
Chiusura Precedente
4.73
Apertura
4.77
Bid
4.55
Ask
4.85
Minimo
4.55
Massimo
4.78
Volume
127
Variazione giornaliera
-3.81%
Variazione Mensile
38.72%
Variazione Semestrale
3691.67%
Variazione Annuale
1163.89%
