통화 / STI
STI: Solidion Technology Inc
4.55 USD 0.18 (3.81%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STI 환율이 오늘 -3.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.55이고 고가는 4.78이었습니다.
Solidion Technology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
STI News
일일 변동 비율
4.55 4.78
년간 변동
0.08 8.00
- 이전 종가
- 4.73
- 시가
- 4.77
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- 저가
- 4.55
- 고가
- 4.78
- 볼륨
- 127
- 일일 변동
- -3.81%
- 월 변동
- 38.72%
- 6개월 변동
- 3691.67%
- 년간 변동율
- 1163.89%
20 9월, 토요일