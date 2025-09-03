通貨 / STI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
STI: Solidion Technology Inc
4.73 USD 0.13 (2.83%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STIの今日の為替レートは、2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり4.60の安値と4.82の高値で取引されました。
Solidion Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STI News
- アジア株式は米国テック株の上昇を追い、日本は日銀前に記録的な上昇を継続
- Asia stocks upbeat tracking US tech gains; Japan extends record rally ahead of BOJ
- アジア株式、FRB利下げ後に上昇、日本株は新記録高に
- Asia stocks climb after Fed rate cut; Japan rallies to new record high
- アジア株式は米連邦準備制度理事会の決定を前に混合、日本は貿易データ後に最高値近く
- Asia stocks mixed before Fed decision; Japan near record highs after trade data
- アジア株は大幅上昇を維持、韓国は新高値、中国の工場生産は予想を下回る
- Asia stocks hold sharp gains; S. Korea hits new peak, China factory output misses
- グローバルグラフェン、ソリディオンテクノロジー株を183,276ドルで売却
- Global graphene sells Solidion tech (STI) shares for $183,276
- アジア株式、ウォール街の最高値に追随して上昇継続、テクノロジーセクターが主導
- Asia stocks extend rally tracking Wall St record highs; tech sector leads gains
- Asia stocks mixed ahead of US CPI; Japan hits fresh record amid political unrest
- Asia stocks climb tracking Wall St rally; Japan near record highs after PM exit
- ソリディオン・テクノロジー取締役が辞任、監査委員会のNasdaq規則不適合を通知
- Solidion Technology director resigns, company notifies Nasdaq of audit committee non-compliance
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Asia stocks rise on rate cut bets; China spooked by curbs on stock speculation
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Solidion Technology stock soars after receiving R&D 100 Award
- Why Is Solidion Technology Stock Soaring Wednesday? - Solidion Technology (NASDAQ:STI)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
1日のレンジ
4.60 4.82
1年のレンジ
0.08 8.00
- 以前の終値
- 4.60
- 始値
- 4.67
- 買値
- 4.73
- 買値
- 5.03
- 安値
- 4.60
- 高値
- 4.82
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- 2.83%
- 1ヶ月の変化
- 44.21%
- 6ヶ月の変化
- 3841.67%
- 1年の変化
- 1213.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K