クォートセクション
通貨 / STI
株に戻る

STI: Solidion Technology Inc

4.73 USD 0.13 (2.83%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STIの今日の為替レートは、2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり4.60の安値と4.82の高値で取引されました。

Solidion Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STI News

1日のレンジ
4.60 4.82
1年のレンジ
0.08 8.00
以前の終値
4.60
始値
4.67
買値
4.73
買値
5.03
安値
4.60
高値
4.82
出来高
152
1日の変化
2.83%
1ヶ月の変化
44.21%
6ヶ月の変化
3841.67%
1年の変化
1213.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K