Moedas / SOFI
SOFI: SoFi Technologies Inc
27.14 USD 0.28 (1.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOFI para hoje mudou para -1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.13 e o mais alto foi 27.46.
Veja a dinâmica do par de moedas SoFi Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOFI Notícias
Faixa diária
26.13 27.46
Faixa anual
7.58 27.88
- Fechamento anterior
- 27.42
- Open
- 27.25
- Bid
- 27.14
- Ask
- 27.44
- Low
- 26.13
- High
- 27.46
- Volume
- 77.047 K
- Mudança diária
- -1.02%
- Mudança mensal
- 10.73%
- Mudança de 6 meses
- 133.97%
- Mudança anual
- 244.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh