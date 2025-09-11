QuotazioniSezioni
SOFI: SoFi Technologies Inc

29.51 USD 1.40 (4.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOFI ha avuto una variazione del 4.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.24 e ad un massimo di 29.62.

Segui le dinamiche di SoFi Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.24 29.62
Intervallo Annuale
7.58 29.62
Chiusura Precedente
28.11
Apertura
28.24
Bid
29.51
Ask
29.81
Minimo
28.24
Massimo
29.62
Volume
84.616 K
Variazione giornaliera
4.98%
Variazione Mensile
20.40%
Variazione Semestrale
154.40%
Variazione Annuale
274.49%
