SOFI: SoFi Technologies Inc
29.51 USD 1.40 (4.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOFI ha avuto una variazione del 4.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.24 e ad un massimo di 29.62.
Segui le dinamiche di SoFi Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.24 29.62
Intervallo Annuale
7.58 29.62
- Chiusura Precedente
- 28.11
- Apertura
- 28.24
- Bid
- 29.51
- Ask
- 29.81
- Minimo
- 28.24
- Massimo
- 29.62
- Volume
- 84.616 K
- Variazione giornaliera
- 4.98%
- Variazione Mensile
- 20.40%
- Variazione Semestrale
- 154.40%
- Variazione Annuale
- 274.49%
20 settembre, sabato