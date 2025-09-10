Валюты / SOFI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOFI: SoFi Technologies Inc
27.42 USD 0.25 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOFI за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.63, а максимальная — 27.88.
Следите за динамикой SoFi Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SOFI
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- SoFi Technologies Stock Hit A New 52-Week High Today: What's Going On? - SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)
- Where Will SoFi Technologies Stock Be in 1 Year?
- Best Growth Stock: SoFi Stock vs. PayPal Stock
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- Could Buying SoFi Technologies Stock Today Set You Up for Life?
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- SoFi Technologies, Inc. (SOFI) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- Better Growth Stock: Robinhood vs. SoFi
- 2 Cathie Wood Stocks to Buy and Hold for 10 Years
- Blockchain lender Figure valued at $7.6 billion as shares jump in Nasdaq debut
- 1 Reason Wall Street Is Obsessed With SoFi Stock
- Figure Technology’s IPO pricing a sign of strong demand for crypto company’s stock
- Are Finance Stocks Lagging SoFi Technologies (SOFI) This Year?
- U.S. Bank Stocks Soared in August. Can the Rally Continue for These 2 Companies?
- Figure (FIGR) Debuts on Nasdaq with $787M IPO After Circle’s Success - TipRanks.com
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- SoFi Technologies, Inc. (SOFI) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Klarna: Another IPO To Avoid (NYSE:KLAR)
- NU Stock Skyrockets 30% in a Month: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Sofi Technologies stock hits 52-week high at $26.63
- SoFi Technologies stock price target raised to $29 from $25 at Needham
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
Дневной диапазон
26.63 27.88
Годовой диапазон
7.58 27.88
- Предыдущее закрытие
- 27.67
- Open
- 27.79
- Bid
- 27.42
- Ask
- 27.72
- Low
- 26.63
- High
- 27.88
- Объем
- 77.035 K
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- 11.87%
- 6-месячное изменение
- 136.38%
- Годовое изменение
- 247.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.