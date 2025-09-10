КотировкиРазделы
SOFI
SOFI: SoFi Technologies Inc

27.42 USD 0.25 (0.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOFI за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.63, а максимальная — 27.88.

Следите за динамикой SoFi Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
26.63 27.88
Годовой диапазон
7.58 27.88
Предыдущее закрытие
27.67
Open
27.79
Bid
27.42
Ask
27.72
Low
26.63
High
27.88
Объем
77.035 K
Дневное изменение
-0.90%
Месячное изменение
11.87%
6-месячное изменение
136.38%
Годовое изменение
247.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.