SOFI: SoFi Technologies Inc
28.11 USD 0.97 (3.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOFI hat sich für heute um 3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.08 bis zu einem Hoch von 28.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die SoFi Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.08 28.57
Jahresspanne
7.58 28.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.14
- Eröffnung
- 27.53
- Bid
- 28.11
- Ask
- 28.41
- Tief
- 27.08
- Hoch
- 28.57
- Volumen
- 73.807 K
- Tagesänderung
- 3.57%
- Monatsänderung
- 14.69%
- 6-Monatsänderung
- 142.33%
- Jahresänderung
- 256.73%
