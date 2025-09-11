FiyatlarBölümler
Dövizler / SOFI
Geri dön - Hisse senetleri

SOFI: SoFi Technologies Inc

29.51 USD 1.40 (4.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOFI fiyatı bugün 4.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.24 ve Yüksek fiyatı olarak 29.62 aralığında işlem gördü.

SoFi Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
28.24 29.62
Yıllık aralık
7.58 29.62
Önceki kapanış
28.11
Açılış
28.24
Satış
29.51
Alış
29.81
Düşük
28.24
Yüksek
29.62
Hacim
84.616 K
Günlük değişim
4.98%
Aylık değişim
20.40%
6 aylık değişim
154.40%
Yıllık değişim
274.49%
21 Eylül, Pazar