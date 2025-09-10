通貨 / SOFI
SOFI: SoFi Technologies Inc
28.11 USD 0.97 (3.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOFIの今日の為替レートは、3.57%変化しました。日中、通貨は1あたり27.08の安値と28.57の高値で取引されました。
SoFi Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOFI News
1日のレンジ
27.08 28.57
1年のレンジ
7.58 28.57
- 以前の終値
- 27.14
- 始値
- 27.53
- 買値
- 28.11
- 買値
- 28.41
- 安値
- 27.08
- 高値
- 28.57
- 出来高
- 73.807 K
- 1日の変化
- 3.57%
- 1ヶ月の変化
- 14.69%
- 6ヶ月の変化
- 142.33%
- 1年の変化
- 256.73%
