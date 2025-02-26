Moedas / SANA
SANA: Sana Biotechnology Inc
3.30 USD 0.26 (8.55%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SANA para hoje mudou para 8.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.10 e o mais alto foi 3.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Sana Biotechnology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SANA Notícias
- Sana Biotechnology announces retirement of executive vice president and appointment of new chief legal officer
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Transcript
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Slideshow
- JMP reiterates Market Outperform rating on Sana Biotechnology stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Sana Biotechnology stock tumbles after pricing public offering
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Sana Biotechnology prices $75 million public offering at $3.35 per share
- Sana Biotechnology launches $75 million public offering
- Morgan Stanley initiates Sana Biotechnology stock with Overweight rating
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Sana Biotechnology stock
- Citizens JMP reiterates Sana Biotechnology stock rating on diabetes data
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sana Biotechnology stock soars after positive diabetes treatment results
- Sana Biotechnology Announces Invited Oral Presentation at the 85th Annual American Diabetes Association Scientific Sessions
- Sana Biotechnology to Present at June 2025 Investor Conferences
- SANA Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Sana Biotechnology, Inc. - TipRanks.com
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Sana Biotechnology Stock: High-Risk High-Reward With Breakthrough UP421 (NASDAQ:SANA)
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
Faixa diária
3.10 3.35
Faixa anual
1.26 7.30
- Fechamento anterior
- 3.04
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Low
- 3.10
- High
- 3.35
- Volume
- 3.313 K
- Mudança diária
- 8.55%
- Mudança mensal
- 9.63%
- Mudança de 6 meses
- 98.80%
- Mudança anual
- -20.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh