货币 / SANA
SANA: Sana Biotechnology Inc
3.07 USD 0.03 (0.97%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SANA汇率已更改-0.97%。当日，交易品种以低点3.05和高点3.16进行交易。
关注Sana Biotechnology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SANA新闻
- Sana Biotechnology announces retirement of executive vice president and appointment of new chief legal officer
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Transcript
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Slideshow
- JMP reiterates Market Outperform rating on Sana Biotechnology stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Sana Biotechnology stock tumbles after pricing public offering
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Sana Biotechnology prices $75 million public offering at $3.35 per share
- Sana Biotechnology launches $75 million public offering
- Morgan Stanley initiates Sana Biotechnology stock with Overweight rating
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Sana Biotechnology stock
- Citizens JMP reiterates Sana Biotechnology stock rating on diabetes data
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sana Biotechnology stock soars after positive diabetes treatment results
- Sana Biotechnology Announces Invited Oral Presentation at the 85th Annual American Diabetes Association Scientific Sessions
- Sana Biotechnology to Present at June 2025 Investor Conferences
- SANA Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Sana Biotechnology, Inc. - TipRanks.com
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Sana Biotechnology Stock: High-Risk High-Reward With Breakthrough UP421 (NASDAQ:SANA)
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
日范围
3.05 3.16
年范围
1.26 7.30
- 前一天收盘价
- 3.10
- 开盘价
- 3.12
- 卖价
- 3.07
- 买价
- 3.37
- 最低价
- 3.05
- 最高价
- 3.16
- 交易量
- 1.350 K
- 日变化
- -0.97%
- 月变化
- 1.99%
- 6个月变化
- 84.94%
- 年变化
- -26.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值