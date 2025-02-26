通貨 / SANA
SANA: Sana Biotechnology Inc
3.29 USD 0.25 (8.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SANAの今日の為替レートは、8.22%変化しました。日中、通貨は1あたり3.10の安値と3.37の高値で取引されました。
Sana Biotechnology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SANA News
- Sana Biotechnology announces retirement of executive vice president and appointment of new chief legal officer
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Transcript
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Slideshow
- JMP reiterates Market Outperform rating on Sana Biotechnology stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Sana Biotechnology stock tumbles after pricing public offering
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Sana Biotechnology prices $75 million public offering at $3.35 per share
- Sana Biotechnology launches $75 million public offering
- Morgan Stanley initiates Sana Biotechnology stock with Overweight rating
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Sana Biotechnology stock
- Citizens JMP reiterates Sana Biotechnology stock rating on diabetes data
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sana Biotechnology stock soars after positive diabetes treatment results
- Sana Biotechnology Announces Invited Oral Presentation at the 85th Annual American Diabetes Association Scientific Sessions
- Sana Biotechnology to Present at June 2025 Investor Conferences
- SANA Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Sana Biotechnology, Inc. - TipRanks.com
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Sana Biotechnology Stock: High-Risk High-Reward With Breakthrough UP421 (NASDAQ:SANA)
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
1日のレンジ
3.10 3.37
1年のレンジ
1.26 7.30
- 以前の終値
- 3.04
- 始値
- 3.10
- 買値
- 3.29
- 買値
- 3.59
- 安値
- 3.10
- 高値
- 3.37
- 出来高
- 6.194 K
- 1日の変化
- 8.22%
- 1ヶ月の変化
- 9.30%
- 6ヶ月の変化
- 98.19%
- 1年の変化
- -20.91%
