SANA: Sana Biotechnology Inc
3.29 USD 0.25 (8.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SANA hat sich für heute um 8.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.10 bis zu einem Hoch von 3.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sana Biotechnology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.10 3.37
Jahresspanne
1.26 7.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.04
- Eröffnung
- 3.10
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Tief
- 3.10
- Hoch
- 3.37
- Volumen
- 6.194 K
- Tagesänderung
- 8.22%
- Monatsänderung
- 9.30%
- 6-Monatsänderung
- 98.19%
- Jahresänderung
- -20.91%
