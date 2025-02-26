Валюты / SANA
SANA: Sana Biotechnology Inc
3.10 USD 0.13 (4.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SANA за сегодня изменился на -4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.09, а максимальная — 3.28.
Следите за динамикой Sana Biotechnology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SANA
- Sana Biotechnology announces retirement of executive vice president and appointment of new chief legal officer
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Transcript
- Sana Biotechnology, Inc. (SANA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Slideshow
- JMP reiterates Market Outperform rating on Sana Biotechnology stock
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Sana Biotechnology stock tumbles after pricing public offering
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Sana Biotechnology prices $75 million public offering at $3.35 per share
- Sana Biotechnology launches $75 million public offering
- Morgan Stanley initiates Sana Biotechnology stock with Overweight rating
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Sana Biotechnology stock
- Citizens JMP reiterates Sana Biotechnology stock rating on diabetes data
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sana Biotechnology stock soars after positive diabetes treatment results
- Sana Biotechnology Announces Invited Oral Presentation at the 85th Annual American Diabetes Association Scientific Sessions
- Sana Biotechnology to Present at June 2025 Investor Conferences
- SANA Lawsuit Alert! Class Action Lawsuit Against Sana Biotechnology, Inc. - TipRanks.com
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Sana Biotechnology Stock: High-Risk High-Reward With Breakthrough UP421 (NASDAQ:SANA)
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
Дневной диапазон
3.09 3.28
Годовой диапазон
1.26 7.30
- Предыдущее закрытие
- 3.23
- Open
- 3.25
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Low
- 3.09
- High
- 3.28
- Объем
- 3.436 K
- Дневное изменение
- -4.02%
- Месячное изменение
- 2.99%
- 6-месячное изменение
- 86.75%
- Годовое изменение
- -25.48%
