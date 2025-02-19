Moedas / PERI
PERI: Perion Network Ltd
9.85 USD 0.35 (3.68%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PERI para hoje mudou para 3.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.52 e o mais alto foi 9.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Perion Network Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.52 9.91
Faixa anual
7.00 11.79
- Fechamento anterior
- 9.50
- Open
- 9.52
- Bid
- 9.85
- Ask
- 10.15
- Low
- 9.52
- High
- 9.91
- Volume
- 306
- Mudança diária
- 3.68%
- Mudança mensal
- 9.57%
- Mudança de 6 meses
- 21.16%
- Mudança anual
- 24.84%
