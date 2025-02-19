货币 / PERI
PERI: Perion Network Ltd
9.47 USD 0.25 (2.71%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PERI汇率已更改2.71%。当日，交易品种以低点9.18和高点9.53进行交易。
关注Perion Network Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PERI新闻
- Perion Network: Still Positive After Q2 Connected TV Disappointment - Buy (NASDAQ:PERI)
- Perion Network Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PERI)
- Perion Network (PERI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Perion earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Perion launches performance CTV solution to drive measurable outcomes
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- New S&P 500 Stock Trade Desk Earns Rating Upgrade After Nearly Doubling In Less Than 4 Months
- Teads: Bargain Valuation Even As Persistent Risks Remain (NASDAQ:TEAD)
- Perion Network: 2025 Is A Transformative Year, But Stock Is Not That Cheap (NASDAQ:PERI)
- Perion Network (PERI): Turnaround Play At Rock Bottom Valuation - Buy (Rating Upgrade)
- Autoliv Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Hertz Global, Perion Network And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Autoliv (NYSE:ALV), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Perion Network Stock Crumbled This Week
- Why Perion Network Stock Is Plummeting Today
日范围
9.18 9.53
年范围
7.00 11.79
- 前一天收盘价
- 9.22
- 开盘价
- 9.18
- 卖价
- 9.47
- 买价
- 9.77
- 最低价
- 9.18
- 最高价
- 9.53
- 交易量
- 998
- 日变化
- 2.71%
- 月变化
- 5.34%
- 6个月变化
- 16.48%
- 年变化
- 20.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值