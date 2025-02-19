Валюты / PERI
PERI: Perion Network Ltd
9.47 USD 0.25 (2.71%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PERI за сегодня изменился на 2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.18, а максимальная — 9.53.
Следите за динамикой Perion Network Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.18 9.53
Годовой диапазон
7.00 11.79
- Предыдущее закрытие
- 9.22
- Open
- 9.18
- Bid
- 9.47
- Ask
- 9.77
- Low
- 9.18
- High
- 9.53
- Объем
- 998
- Дневное изменение
- 2.71%
- Месячное изменение
- 5.34%
- 6-месячное изменение
- 16.48%
- Годовое изменение
- 20.03%
