PERI: Perion Network Ltd
9.80 USD 0.30 (3.16%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PERIの今日の為替レートは、3.16%変化しました。日中、通貨は1あたり9.52の安値と9.92の高値で取引されました。
Perion Network Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.52 9.92
1年のレンジ
7.00 11.79
- 以前の終値
- 9.50
- 始値
- 9.52
- 買値
- 9.80
- 買値
- 10.10
- 安値
- 9.52
- 高値
- 9.92
- 出来高
- 775
- 1日の変化
- 3.16%
- 1ヶ月の変化
- 9.01%
- 6ヶ月の変化
- 20.54%
- 1年の変化
- 24.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K