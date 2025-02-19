KurseKategorien
PERI: Perion Network Ltd

9.77 USD 0.03 (0.31%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PERI hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.76 bis zu einem Hoch von 9.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Perion Network Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.76 9.86
Jahresspanne
7.00 11.79
Vorheriger Schlusskurs
9.80
Eröffnung
9.86
Bid
9.77
Ask
10.07
Tief
9.76
Hoch
9.86
Volumen
10
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
8.68%
6-Monatsänderung
20.17%
Jahresänderung
23.83%
