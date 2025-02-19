Währungen / PERI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PERI: Perion Network Ltd
9.77 USD 0.03 (0.31%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PERI hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.76 bis zu einem Hoch von 9.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perion Network Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PERI News
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- Perion Network: Still Positive After Q2 Connected TV Disappointment - Buy (NASDAQ:PERI)
- Perion Network Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PERI)
- Perion Network (PERI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Perion earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Perion launches performance CTV solution to drive measurable outcomes
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- New S&P 500 Stock Trade Desk Earns Rating Upgrade After Nearly Doubling In Less Than 4 Months
- Teads: Bargain Valuation Even As Persistent Risks Remain (NASDAQ:TEAD)
- Perion Network: 2025 Is A Transformative Year, But Stock Is Not That Cheap (NASDAQ:PERI)
- Perion Network (PERI): Turnaround Play At Rock Bottom Valuation - Buy (Rating Upgrade)
- Autoliv Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Hertz Global, Perion Network And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Autoliv (NYSE:ALV), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Perion Network Stock Crumbled This Week
- Why Perion Network Stock Is Plummeting Today
Tagesspanne
9.76 9.86
Jahresspanne
7.00 11.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.80
- Eröffnung
- 9.86
- Bid
- 9.77
- Ask
- 10.07
- Tief
- 9.76
- Hoch
- 9.86
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 8.68%
- 6-Monatsänderung
- 20.17%
- Jahresänderung
- 23.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K