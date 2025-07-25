Moedas / OTIS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OTIS: Otis Worldwide Corporation
89.67 USD 0.44 (0.49%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OTIS para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.00 e o mais alto foi 91.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Otis Worldwide Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OTIS Notícias
- Otis Worldwide Corporation (OTIS) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Otis Worldwide na conferência da Morgan Stanley: crescimento estratégico em meio a desafios
- Otis Worldwide at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Otis Worldwide issues $500 million in 5.131% notes due 2035
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Otis to Elevate Connectivity on Singapore's Cross Island Line Phase 1
- KONE Stock: Secular Growth With Rebound Potential From China (OTCMKTS:KNYJY)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Otis Worldwide announces board changes as director Shailesh Jejurikar resigns
- Otis Worldwide: Concerns About Management's Compensation (NYSE:OTIS)
- Otis Worldwide (OTIS) Down 1.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Otis to supply elevators and escalators for Singapore’s Cross Island Line
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- 2 Dividend Stocks Whose Dips May Be Worth Buying
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Generac Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Revised
- T-Mobile: Leading Its Peers, But Growth Might Already Be Priced In (NASDAQ:TMUS)
- Apple Stock: I Started Selling Once I Faced A Reality Check (NASDAQ:AAPL)
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- RBC warns it’s still ’too early’ to say tariffs won’t generate higher inflation
- Otis: Buying The 14% Dip To Lift My Portfolio (NYSE:OTIS)
- Comfort Systems Stock Up 14% on Q2 Earnings & Revenue Beat
- Otis declares quarterly dividend of $0.42 per share
Faixa diária
89.00 91.36
Faixa anual
84.25 106.83
- Fechamento anterior
- 89.23
- Open
- 89.00
- Bid
- 89.67
- Ask
- 89.97
- Low
- 89.00
- High
- 91.36
- Volume
- 8.055 K
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 4.28%
- Mudança de 6 meses
- -13.03%
- Mudança anual
- -13.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh