통화 / OTIS
OTIS: Otis Worldwide Corporation
89.19 USD 1.14 (1.26%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OTIS 환율이 오늘 -1.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 89.16이고 고가는 90.78이었습니다.
Otis Worldwide Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
89.16 90.78
년간 변동
84.25 106.83
- 이전 종가
- 90.33
- 시가
- 90.32
- Bid
- 89.19
- Ask
- 89.49
- 저가
- 89.16
- 고가
- 90.78
- 볼륨
- 5.599 K
- 일일 변동
- -1.26%
- 월 변동
- 3.72%
- 6개월 변동
- -13.50%
- 년간 변동율
- -14.13%
