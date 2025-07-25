Dövizler / OTIS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OTIS: Otis Worldwide Corporation
89.19 USD 1.14 (1.26%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OTIS fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.16 ve Yüksek fiyatı olarak 90.78 aralığında işlem gördü.
Otis Worldwide Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OTIS haberleri
- Otis Worldwide Corporation (OTIS) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Otis Worldwide Morgan Stanley Konferansında: Zorluklar Arasında Stratejik Büyüme
- Otis Worldwide at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Otis Worldwide issues $500 million in 5.131% notes due 2035
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Otis to Elevate Connectivity on Singapore's Cross Island Line Phase 1
- KONE Stock: Secular Growth With Rebound Potential From China (OTCMKTS:KNYJY)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Otis Worldwide announces board changes as director Shailesh Jejurikar resigns
- Otis Worldwide: Concerns About Management's Compensation (NYSE:OTIS)
- Otis Worldwide (OTIS) Down 1.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Otis to supply elevators and escalators for Singapore’s Cross Island Line
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- 2 Dividend Stocks Whose Dips May Be Worth Buying
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Generac Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Revised
- T-Mobile: Leading Its Peers, But Growth Might Already Be Priced In (NASDAQ:TMUS)
- Apple Stock: I Started Selling Once I Faced A Reality Check (NASDAQ:AAPL)
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- RBC warns it’s still ’too early’ to say tariffs won’t generate higher inflation
- Otis: Buying The 14% Dip To Lift My Portfolio (NYSE:OTIS)
- Comfort Systems Stock Up 14% on Q2 Earnings & Revenue Beat
- Otis declares quarterly dividend of $0.42 per share
Günlük aralık
89.16 90.78
Yıllık aralık
84.25 106.83
- Önceki kapanış
- 90.33
- Açılış
- 90.32
- Satış
- 89.19
- Alış
- 89.49
- Düşük
- 89.16
- Yüksek
- 90.78
- Hacim
- 5.599 K
- Günlük değişim
- -1.26%
- Aylık değişim
- 3.72%
- 6 aylık değişim
- -13.50%
- Yıllık değişim
- -14.13%
21 Eylül, Pazar