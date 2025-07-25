Валюты / OTIS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OTIS: Otis Worldwide Corporation
89.23 USD 0.40 (0.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OTIS за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.04, а максимальная — 90.09.
Следите за динамикой Otis Worldwide Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OTIS
- Otis Worldwide Corporation (OTIS) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Otis Worldwide на конференции Morgan Stanley: стратегический рост на фоне вызовов
- Otis Worldwide at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Otis Worldwide issues $500 million in 5.131% notes due 2035
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Otis to Elevate Connectivity on Singapore's Cross Island Line Phase 1
- KONE Stock: Secular Growth With Rebound Potential From China (OTCMKTS:KNYJY)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Otis Worldwide announces board changes as director Shailesh Jejurikar resigns
- Otis Worldwide: Concerns About Management's Compensation (NYSE:OTIS)
- Otis Worldwide (OTIS) Down 1.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Otis to supply elevators and escalators for Singapore’s Cross Island Line
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- 2 Dividend Stocks Whose Dips May Be Worth Buying
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Generac Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Revised
- T-Mobile: Leading Its Peers, But Growth Might Already Be Priced In (NASDAQ:TMUS)
- Apple Stock: I Started Selling Once I Faced A Reality Check (NASDAQ:AAPL)
- Top 3 Industrials Stocks You'll Regret Missing In Q3 - ChargePoint Hldgs (NYSE:CHPT), Lucas GC (NASDAQ:LGCL)
- RBC warns it’s still ’too early’ to say tariffs won’t generate higher inflation
- Otis: Buying The 14% Dip To Lift My Portfolio (NYSE:OTIS)
- Comfort Systems Stock Up 14% on Q2 Earnings & Revenue Beat
- Otis declares quarterly dividend of $0.42 per share
Дневной диапазон
89.04 90.09
Годовой диапазон
84.25 106.83
- Предыдущее закрытие
- 89.63
- Open
- 89.63
- Bid
- 89.23
- Ask
- 89.53
- Low
- 89.04
- High
- 90.09
- Объем
- 4.869 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 3.77%
- 6-месячное изменение
- -13.46%
- Годовое изменение
- -14.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.