OTIS: Otis Worldwide Corporation

89.23 USD 0.40 (0.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OTIS за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.04, а максимальная — 90.09.

Следите за динамикой Otis Worldwide Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
89.04 90.09
Годовой диапазон
84.25 106.83
Предыдущее закрытие
89.63
Open
89.63
Bid
89.23
Ask
89.53
Low
89.04
High
90.09
Объем
4.869 K
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
3.77%
6-месячное изменение
-13.46%
Годовое изменение
-14.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.