OTIS: Otis Worldwide Corporation

90.33 USD 0.66 (0.74%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OTIS hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.72 bis zu einem Hoch von 91.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Otis Worldwide Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
89.72 91.83
Jahresspanne
84.25 106.83
Vorheriger Schlusskurs
89.67
Eröffnung
89.72
Bid
90.33
Ask
90.63
Tief
89.72
Hoch
91.83
Volumen
6.175 K
Tagesänderung
0.74%
Monatsänderung
5.05%
6-Monatsänderung
-12.39%
Jahresänderung
-13.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K