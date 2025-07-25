Währungen / OTIS
OTIS: Otis Worldwide Corporation
90.33 USD 0.66 (0.74%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OTIS hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.72 bis zu einem Hoch von 91.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Otis Worldwide Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OTIS News
Tagesspanne
89.72 91.83
Jahresspanne
84.25 106.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.67
- Eröffnung
- 89.72
- Bid
- 90.33
- Ask
- 90.63
- Tief
- 89.72
- Hoch
- 91.83
- Volumen
- 6.175 K
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- 5.05%
- 6-Monatsänderung
- -12.39%
- Jahresänderung
- -13.04%
