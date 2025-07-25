Divisas / OTIS
OTIS: Otis Worldwide Corporation
89.67 USD 0.44 (0.49%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OTIS de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.00, mientras que el máximo ha alcanzado 91.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Otis Worldwide Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
89.00 91.36
Rango anual
84.25 106.83
- Cierres anteriores
- 89.23
- Open
- 89.00
- Bid
- 89.67
- Ask
- 89.97
- Low
- 89.00
- High
- 91.36
- Volumen
- 7.741 K
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 4.28%
- Cambio a 6 meses
- -13.03%
- Cambio anual
- -13.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B