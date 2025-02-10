- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF
A taxa do OBIL para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.25 e o mais alto foi 50.31.
Veja a dinâmica do par de moedas US Treasury 12 Month Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBIL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OBIL hoje?
Hoje US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) está avaliado em 50.25. O instrumento é negociado dentro de 50.25 - 50.31, o fechamento de ontem foi 50.30, e o volume de negociação atingiu 70. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OBIL em tempo real.
As ações de US Treasury 12 Month Bill ETF pagam dividendos?
Atualmente US Treasury 12 Month Bill ETF está avaliado em 50.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.46% e USD. Monitore os movimentos de OBIL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OBIL?
Você pode comprar ações de US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) pelo preço atual 50.25. Ordens geralmente são executadas perto de 50.25 ou 50.55, enquanto 70 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OBIL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OBIL?
Investir em US Treasury 12 Month Bill ETF envolve considerar a faixa anual 49.93 - 50.31 e o preço atual 50.25. Muitos comparam 0.16% e 0.30% antes de enviar ordens em 50.25 ou 50.55. Estude as mudanças diárias de preço de OBIL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?
O maior preço de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) no último ano foi 50.31. As ações oscilaram bastante dentro de 49.93 - 50.31, e a comparação com 50.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de US Treasury 12 Month Bill ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?
O menor preço de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) no ano foi 49.93. A comparação com o preço atual 50.25 e 49.93 - 50.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OBIL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OBIL?
No passado US Treasury 12 Month Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.30 e 0.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 50.30
- Open
- 50.30
- Bid
- 50.25
- Ask
- 50.55
- Low
- 50.25
- High
- 50.31
- Volume
- 70
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 0.30%
- Mudança anual
- 0.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.