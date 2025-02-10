- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF
Le taux de change de OBIL a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.25 et à un maximum de 50.31.
Suivez la dynamique US Treasury 12 Month Bill ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBIL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OBIL aujourd'hui ?
L'action US Treasury 12 Month Bill ETF est cotée à 50.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 50.25 - 50.31, a clôturé hier à 50.30 et son volume d'échange a atteint 70. Le graphique en temps réel du cours de OBIL présente ces mises à jour.
L'action US Treasury 12 Month Bill ETF verse-t-elle des dividendes ?
US Treasury 12 Month Bill ETF est actuellement valorisé à 50.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OBIL.
Comment acheter des actions OBIL ?
Vous pouvez acheter des actions US Treasury 12 Month Bill ETF au cours actuel de 50.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 50.25 ou de 50.55, le 70 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OBIL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OBIL ?
Investir dans US Treasury 12 Month Bill ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.93 - 50.31 et le prix actuel 50.25. Beaucoup comparent 0.16% et 0.30% avant de passer des ordres à 50.25 ou 50.55. Consultez le graphique du cours de OBIL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action F/m US Treasury 12 Month Bill ETF ?
Le cours le plus élevé de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF l'année dernière était 50.31. Au cours de 49.93 - 50.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de US Treasury 12 Month Bill ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action F/m US Treasury 12 Month Bill ETF ?
Le cours le plus bas de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) sur l'année a été 49.93. Sa comparaison avec 50.25 et 49.93 - 50.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OBIL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OBIL a-t-elle été divisée ?
US Treasury 12 Month Bill ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.30 et 0.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.30
- Ouverture
- 50.30
- Bid
- 50.25
- Ask
- 50.55
- Plus Bas
- 50.25
- Plus Haut
- 50.31
- Volume
- 70
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 0.30%
- Changement Annuel
- 0.46%
- Act
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Act
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Act
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev