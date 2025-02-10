クォートセクション
通貨 / OBIL
OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF

50.25 USD 0.05 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OBILの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり50.25の安値と50.31の高値で取引されました。

US Treasury 12 Month Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

OBIL株の現在の価格は？

US Treasury 12 Month Bill ETFの株価は本日50.25です。50.25 - 50.31内で取引され、前日の終値は50.30、取引量は70に達しました。OBILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

US Treasury 12 Month Bill ETFの株は配当を出しますか？

US Treasury 12 Month Bill ETFの現在の価格は50.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.46%やUSDにも注目します。OBILの動きはライブチャートで確認できます。

OBIL株を買う方法は？

US Treasury 12 Month Bill ETFの株は現在50.25で購入可能です。注文は通常50.25または50.55付近で行われ、70や-0.10%が市場の動きを示します。OBILの最新情報はライブチャートで確認できます。

OBIL株に投資する方法は？

US Treasury 12 Month Bill ETFへの投資では、年間の値幅49.93 - 50.31と現在の50.25を考慮します。注文は多くの場合50.25や50.55で行われる前に、0.16%や0.30%と比較されます。OBILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

F/m US Treasury 12 Month Bill ETFの株の最高値は？

F/m US Treasury 12 Month Bill ETFの過去1年の最高値は50.31でした。49.93 - 50.31内で株価は大きく変動し、50.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。US Treasury 12 Month Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

F/m US Treasury 12 Month Bill ETFの株の最低値は？

F/m US Treasury 12 Month Bill ETF(OBIL)の年間最安値は49.93でした。現在の50.25や49.93 - 50.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OBILの動きはライブチャートで確認できます。

OBILの株式分割はいつ行われましたか？

US Treasury 12 Month Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.30、0.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
50.25 50.31
1年のレンジ
49.93 50.31
以前の終値
50.30
始値
50.30
買値
50.25
買値
50.55
安値
50.25
高値
50.31
出来高
70
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
0.30%
1年の変化
0.46%
30 10月, 木曜日
12:30
USD
国内総生産前期比
実際
期待
3.1%
3.8%
12:30
USD
実質PCE前期比
実際
期待
2.3%
2.5%
12:30
USD
GDP売上高前期比
実際
期待
4.6%
7.5%
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:55
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待