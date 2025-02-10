- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF
El tipo de cambio de OBIL de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.25, mientras que el máximo ha alcanzado 50.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Treasury 12 Month Bill ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBIL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OBIL hoy?
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) se evalúa hoy en 50.25. El instrumento se negocia dentro de 50.25 - 50.31; el cierre de ayer ha sido 50.30 y el volumen comercial ha alcanzado 70. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OBIL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de US Treasury 12 Month Bill ETF?
US Treasury 12 Month Bill ETF se evalúa actualmente en 50.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.46% y USD. Monitoree los movimientos de OBIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OBIL?
Puede comprar acciones de US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) al precio actual de 50.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.25 o 50.55, mientras que 70 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OBIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OBIL?
Invertir en US Treasury 12 Month Bill ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.93 - 50.31 y el precio actual 50.25. Muchos comparan 0.16% y 0.30% antes de colocar órdenes en 50.25 o 50.55. Estudie los cambios diarios de precios de OBIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?
El precio más alto de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) en el último año ha sido 50.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.93 - 50.31, una comparación con 50.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de US Treasury 12 Month Bill ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?
El precio más bajo de F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) para el año ha sido 49.93. La comparación con los actuales 50.25 y 49.93 - 50.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OBIL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OBIL?
En el pasado, US Treasury 12 Month Bill ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.30 y 0.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 50.30
- Open
- 50.30
- Bid
- 50.25
- Ask
- 50.55
- Low
- 50.25
- High
- 50.31
- Volumen
- 70
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 0.16%
- Cambio a 6 meses
- 0.30%
- Cambio anual
- 0.46%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.1%
- Prev.
- 3.8%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.3%
- Prev.
- 2.5%
- Act.
-
- Pronós.
- 4.6%
- Prev.
- 7.5%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.