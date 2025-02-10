OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF
今日OBIL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点50.25和高点50.31进行交易。
关注US Treasury 12 Month Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OBIL新闻
常见问题解答
OBIL股票今天的价格是多少？
US Treasury 12 Month Bill ETF股票今天的定价为50.25。它在50.25 - 50.31范围内交易，昨天的收盘价为50.30，交易量达到70。OBIL的实时价格图表显示了这些更新。
US Treasury 12 Month Bill ETF股票是否支付股息？
US Treasury 12 Month Bill ETF目前的价值为50.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪OBIL走势。
如何购买OBIL股票？
您可以以50.25的当前价格购买US Treasury 12 Month Bill ETF股票。订单通常设置在50.25或50.55附近，而70和-0.10%显示市场活动。立即关注OBIL的实时图表更新。
如何投资OBIL股票？
投资US Treasury 12 Month Bill ETF需要考虑年度范围49.93 - 50.31和当前价格50.25。许多人在以50.25或50.55下订单之前，会比较0.16%和。实时查看OBIL价格图表，了解每日变化。
F/m US Treasury 12 Month Bill ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m US Treasury 12 Month Bill ETF的最高价格是50.31。在49.93 - 50.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 12 Month Bill ETF的绩效。
F/m US Treasury 12 Month Bill ETF股票的最低价格是多少？
F/m US Treasury 12 Month Bill ETF（OBIL）的最低价格为49.93。将其与当前的50.25和49.93 - 50.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OBIL股票是什么时候拆分的？
US Treasury 12 Month Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.30和0.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.30
- 开盘价
- 50.30
- 卖价
- 50.25
- 买价
- 50.55
- 最低价
- 50.25
- 最高价
- 50.31
- 交易量
- 70
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- 0.30%
- 年变化
- 0.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.8%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 7.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值