报价部分
货币 / OBIL
回到股票

OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF

50.25 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OBIL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点50.25和高点50.31进行交易。

关注US Treasury 12 Month Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OBIL新闻

常见问题解答

OBIL股票今天的价格是多少？

US Treasury 12 Month Bill ETF股票今天的定价为50.25。它在50.25 - 50.31范围内交易，昨天的收盘价为50.30，交易量达到70。OBIL的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 12 Month Bill ETF股票是否支付股息？

US Treasury 12 Month Bill ETF目前的价值为50.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪OBIL走势。

如何购买OBIL股票？

您可以以50.25的当前价格购买US Treasury 12 Month Bill ETF股票。订单通常设置在50.25或50.55附近，而70和-0.10%显示市场活动。立即关注OBIL的实时图表更新。

如何投资OBIL股票？

投资US Treasury 12 Month Bill ETF需要考虑年度范围49.93 - 50.31和当前价格50.25。许多人在以50.25或50.55下订单之前，会比较0.16%和。实时查看OBIL价格图表，了解每日变化。

F/m US Treasury 12 Month Bill ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，F/m US Treasury 12 Month Bill ETF的最高价格是50.31。在49.93 - 50.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 12 Month Bill ETF的绩效。

F/m US Treasury 12 Month Bill ETF股票的最低价格是多少？

F/m US Treasury 12 Month Bill ETF（OBIL）的最低价格为49.93。将其与当前的50.25和49.93 - 50.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OBIL股票是什么时候拆分的？

US Treasury 12 Month Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.30和0.46%中可见。

日范围
50.25 50.31
年范围
49.93 50.31
前一天收盘价
50.30
开盘价
50.30
卖价
50.25
买价
50.55
最低价
50.25
最高价
50.31
交易量
70
日变化
-0.10%
月变化
0.16%
6个月变化
0.30%
年变化
0.46%
30 十月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.1%
前值
3.8%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
2.3%
前值
2.5%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
4.6%
前值
7.5%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:55
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值