OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF

50.25 USD 0.05 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OBIL ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.25 e ad un massimo di 50.31.

Segui le dinamiche di US Treasury 12 Month Bill ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OBIL oggi?

Oggi le azioni US Treasury 12 Month Bill ETF sono prezzate a 50.25. Viene scambiato all'interno di 50.25 - 50.31, la chiusura di ieri è stata 50.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 70. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OBIL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni US Treasury 12 Month Bill ETF pagano dividendi?

US Treasury 12 Month Bill ETF è attualmente valutato a 50.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OBIL.

Come acquistare azioni OBIL?

Puoi acquistare azioni US Treasury 12 Month Bill ETF al prezzo attuale di 50.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 50.25 o 50.55, mentre 70 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OBIL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OBIL?

Investire in US Treasury 12 Month Bill ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.93 - 50.31 e il prezzo attuale 50.25. Molti confrontano 0.16% e 0.30% prima di effettuare ordini su 50.25 o 50.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OBIL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?

Il prezzo massimo di F/m US Treasury 12 Month Bill ETF nell'ultimo anno è stato 50.31. All'interno di 49.93 - 50.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di US Treasury 12 Month Bill ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?

Il prezzo più basso di F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) nel corso dell'anno è stato 49.93. Confrontandolo con gli attuali 50.25 e 49.93 - 50.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OBIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OBIL?

US Treasury 12 Month Bill ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.30 e 0.46%.

Intervallo Giornaliero
50.25 50.31
Intervallo Annuale
49.93 50.31
Chiusura Precedente
50.30
Apertura
50.30
Bid
50.25
Ask
50.55
Minimo
50.25
Massimo
50.31
Volume
70
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
0.16%
Variazione Semestrale
0.30%
Variazione Annuale
0.46%
