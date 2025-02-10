- Обзор рынка
OBIL: US Treasury 12 Month Bill ETF
Курс OBIL за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.31.
Следите за динамикой US Treasury 12 Month Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OBIL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OBIL сегодня?
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) сегодня оценивается на уровне 50.25. Инструмент торгуется в пределах 50.25 - 50.31, вчерашнее закрытие составило 50.30, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OBIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 12 Month Bill ETF?
US Treasury 12 Month Bill ETF в настоящее время оценивается в 50.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.46% и USD. Отслеживайте движения OBIL на графике в реальном времени.
Как купить акции OBIL?
Вы можете купить акции US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) по текущей цене 50.25. Ордера обычно размещаются около 50.25 или 50.55, тогда как 70 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OBIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OBIL?
Инвестирование в US Treasury 12 Month Bill ETF предполагает учет годового диапазона 49.93 - 50.31 и текущей цены 50.25. Многие сравнивают 0.16% и 0.30% перед размещением ордеров на 50.25 или 50.55. Изучайте ежедневные изменения цены OBIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?
Самая высокая цена F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) за последний год составила 50.31. Акции заметно колебались в пределах 49.93 - 50.31, сравнение с 50.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 12 Month Bill ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m US Treasury 12 Month Bill ETF?
Самая низкая цена F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) за год составила 49.93. Сравнение с текущими 50.25 и 49.93 - 50.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OBIL?
В прошлом US Treasury 12 Month Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.30 и 0.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.30
- Open
- 50.30
- Bid
- 50.25
- Ask
- 50.55
- Low
- 50.25
- High
- 50.31
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 0.30%
- Годовое изменение
- 0.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.