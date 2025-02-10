Курс OBIL за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.31.

Следите за динамикой US Treasury 12 Month Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.