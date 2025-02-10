OBIL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün US Treasury 12 Month Bill ETF hisse senedi 50.25 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 50.25 - 50.31 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 70 değerine ulaştı. OBIL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

US Treasury 12 Month Bill ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? US Treasury 12 Month Bill ETF hisse senedi şu anda 50.25 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.46% ve USD değerlerini izler. OBIL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OBIL hisse senedi nasıl alınır? US Treasury 12 Month Bill ETF hisselerini şu anki 50.25 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.25 ve Ask 50.55 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 70 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OBIL fiyat hareketlerini takip edin.

OBIL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? US Treasury 12 Month Bill ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.93 - 50.31 ve mevcut fiyatı 50.25 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.25 veya Ask 50.55 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.16% ve 6 aylık değişim oranı 0.30% değerlerini karşılaştırır. OBIL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

F/m US Treasury 12 Month Bill ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? F/m US Treasury 12 Month Bill ETF hisse senedi yıllık olarak 50.31 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.93 - 50.31). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak US Treasury 12 Month Bill ETF performansını takip edin.

F/m US Treasury 12 Month Bill ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? F/m US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.25 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.93 - 50.31 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OBIL fiyat hareketlerini izleyin.