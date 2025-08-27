Moedas / NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A
79.00 USD 1.34 (1.73%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTNX para hoje mudou para 1.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.40 e o mais alto foi 79.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Nutanix Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NTNX Notícias
Faixa diária
78.40 79.16
Faixa anual
54.66 83.14
- Fechamento anterior
- 77.66
- Open
- 78.40
- Bid
- 79.00
- Ask
- 79.30
- Low
- 78.40
- High
- 79.16
- Volume
- 669
- Mudança diária
- 1.73%
- Mudança mensal
- 19.70%
- Mudança de 6 meses
- 13.83%
- Mudança anual
- 32.75%
