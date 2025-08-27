Währungen / NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A
78.16 USD 0.50 (0.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTNX hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.76 bis zu einem Hoch von 79.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nutanix Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
77.76 79.76
Jahresspanne
54.66 83.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.66
- Eröffnung
- 78.40
- Bid
- 78.16
- Ask
- 78.46
- Tief
- 77.76
- Hoch
- 79.76
- Volumen
- 10.933 K
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 18.42%
- 6-Monatsänderung
- 12.62%
- Jahresänderung
- 31.34%
