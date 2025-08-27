KurseKategorien
NTNX: Nutanix Inc - Class A

78.16 USD 0.50 (0.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTNX hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.76 bis zu einem Hoch von 79.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nutanix Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
77.76 79.76
Jahresspanne
54.66 83.14
Vorheriger Schlusskurs
77.66
Eröffnung
78.40
Bid
78.16
Ask
78.46
Tief
77.76
Hoch
79.76
Volumen
10.933 K
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
18.42%
6-Monatsänderung
12.62%
Jahresänderung
31.34%
