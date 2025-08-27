Валюты / NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A
77.70 USD 0.51 (0.65%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTNX за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.16, а максимальная — 78.86.
Следите за динамикой Nutanix Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
77.16 78.86
Годовой диапазон
54.66 83.14
- Предыдущее закрытие
- 78.21
- Open
- 78.13
- Bid
- 77.70
- Ask
- 78.00
- Low
- 77.16
- High
- 78.86
- Объем
- 13.743 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 17.73%
- 6-месячное изменение
- 11.96%
- Годовое изменение
- 30.57%
