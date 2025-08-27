КотировкиРазделы
NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A

77.70 USD 0.51 (0.65%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTNX за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.16, а максимальная — 78.86.

Следите за динамикой Nutanix Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
77.16 78.86
Годовой диапазон
54.66 83.14
Предыдущее закрытие
78.21
Open
78.13
Bid
77.70
Ask
78.00
Low
77.16
High
78.86
Объем
13.743 K
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
17.73%
6-месячное изменение
11.96%
Годовое изменение
30.57%
