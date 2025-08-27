通貨 / NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A
78.16 USD 0.50 (0.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTNXの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり77.76の安値と79.76の高値で取引されました。
Nutanix Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
77.76 79.76
1年のレンジ
54.66 83.14
- 以前の終値
- 77.66
- 始値
- 78.40
- 買値
- 78.16
- 買値
- 78.46
- 安値
- 77.76
- 高値
- 79.76
- 出来高
- 10.933 K
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- 18.42%
- 6ヶ月の変化
- 12.62%
- 1年の変化
- 31.34%
