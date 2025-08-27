クォートセクション
通貨 / NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A

78.16 USD 0.50 (0.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NTNXの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり77.76の安値と79.76の高値で取引されました。

Nutanix Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
77.76 79.76
1年のレンジ
54.66 83.14
以前の終値
77.66
始値
78.40
買値
78.16
買値
78.46
安値
77.76
高値
79.76
出来高
10.933 K
1日の変化
0.64%
1ヶ月の変化
18.42%
6ヶ月の変化
12.62%
1年の変化
31.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K