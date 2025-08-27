통화 / NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A
77.09 USD 1.07 (1.37%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NTNX 환율이 오늘 -1.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 76.82이고 고가는 79.56이었습니다.
Nutanix Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NTNX News
- 전 인텔 CTO, Nutanix 이사회 합류
- Former Intel CTO Greg Lavender joins Nutanix board of directors
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Nutanix at Goldman Sachs Conference: Aiming for Hybrid Cloud Leadership
- Why Nutanix Stock Is Trading Higher Monday - Nutanix (NASDAQ:NTNX)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Apple, Alibaba and Robinhood rise premarket; Stellantis falls
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- What's Going On With Nutanix Stock Thursday? - Nutanix (NASDAQ:NTNX)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Nutanix stock maintains Overweight rating at KeyBanc on strong earnings
- Nutanix- What To Make Of The Q4 Results (NASDAQ:NTNX)
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Nutanix stock amid dip
- Cooper Companies Posts Downbeat Sales, Joins NetApp, Urban Outfitters, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Cooper Companies (NASDAQ:COO), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Nutanix stock price target lowered to $93 by BofA on higher expenses
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Nutanix, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NTNX)
- Nutanix, Inc. (NTNX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Nutanix Q4 FY2025 slides: Revenue jumps 19%, operating margin expands significantly
- Here's What Key Metrics Tell Us About Nutanix (NTNX) Q4 Earnings
- Earnings call transcript: Nutanix surpasses Q4 2025 earnings expectations
일일 변동 비율
76.82 79.56
년간 변동
54.66 83.14
- 이전 종가
- 78.16
- 시가
- 78.62
- Bid
- 77.09
- Ask
- 77.39
- 저가
- 76.82
- 고가
- 79.56
- 볼륨
- 17.371 K
- 일일 변동
- -1.37%
- 월 변동
- 16.80%
- 6개월 변동
- 11.08%
- 년간 변동율
- 29.54%
