NTNX: Nutanix Inc - Class A

77.09 USD 1.07 (1.37%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NTNX a changé de -1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.82 et à un maximum de 79.56.

Range quotidien
76.82 79.56
Range Annuel
54.66 83.14
Clôture Précédente
78.16
Ouverture
78.62
Bid
77.09
Ask
77.39
Plus Bas
76.82
Plus Haut
79.56
Volume
17.371 K
Changement quotidien
-1.37%
Changement Mensuel
16.80%
Changement à 6 Mois
11.08%
Changement Annuel
29.54%
20 septembre, samedi