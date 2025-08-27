Devises / NTNX
NTNX: Nutanix Inc - Class A
77.09 USD 1.07 (1.37%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTNX a changé de -1.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.82 et à un maximum de 79.56.
Suivez la dynamique Nutanix Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NTNX Nouvelles
Range quotidien
76.82 79.56
Range Annuel
54.66 83.14
- Clôture Précédente
- 78.16
- Ouverture
- 78.62
- Bid
- 77.09
- Ask
- 77.39
- Plus Bas
- 76.82
- Plus Haut
- 79.56
- Volume
- 17.371 K
- Changement quotidien
- -1.37%
- Changement Mensuel
- 16.80%
- Changement à 6 Mois
- 11.08%
- Changement Annuel
- 29.54%
20 septembre, samedi